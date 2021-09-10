Pjanic ayağının tozuyla ilk 11'e

Dünyaca ünlü kulüp Barcelona'dan transfer edilen Miralem Pjanic, Beşiktaş'ın Malatyaspor ile oynadığı lig maçında formayı sırtına geçiriyor.

FUTBOL 10.09.2021 - 07:40 10.09.2021 - 07:43 Kartal Bakışı
Pjanic ayağının tozuyla ilk 11'e

Beşiktaş'ın transfer bombası Miralem Pjanic, önceki gün İstanbul’a gelirken, dün de ayağının tozuyla idmana çıktı.

31 yaşındaki Boşnak orta saha oyuncusu, antrenman takım arkadaşlarıyla tanışırken, antrenman öncesinde alkışlarla karşılandı. Teknik direktör Sergen Yalçın, yeni yıldızını diğer siyah beyazlı futbolcularla tek tek tanıştırdı.

OYNAMAYA HAZIR DURUMDA

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Barcelona ile sezon öncesi kampına katılan, Bosna Hersek Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası elemelerinde mücadele eden Pjanic, İstanbul’a hazır geldi.

Antrenmanda da formda bir görüntü çizen Pjanic, teknik direktör Sergen Yalçın’dan formayı kapacak. Yıldız futbolcu yarın Malatya maçına ilk 11’de çıkacak.

SERGEN YALÇIN'IN KOZU BATSHUAYI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Y.Malatya ile yapılacak maçta en büyük kozu forvette Batsuhayi olacak. Son antrenmanlarda taktik ve fizik olarak çalışma yaptıran Sergen Yalçın özellikle forvette Larin ile birlikte Batsuhayi’ye gol çalışması yaptırdı. Orta alanda milli takımdan dönen Salih’e de ofansif ve defansif özelliklerini sergilemesi için talimat veren Yalçın Y.Malatya maçında da tribünlerden destek istedi. (HÜRRİYET)

#pjanic #Beşiktaş #Malatyaspor
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