Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istifası sonrası yerine gelecek isim merak ediliyordu. Şenol Güneş, Rıza Çalımbay, Okan Buruk ve Farioli gibi isimler gündeme gelmişti. Beşiktaş, sürpriz bir şekilde ilk olarak Alman hoca Daniel Farke'ye teklif götürdü fakat anlaşma sağlanamadı. Daha sonra ortaya Pinheiro ismi ortaya çıktı.

Lizbon deplasmanında yemekte buluşan Beşiktaşlı ve Lizbon'lu yöneticiler, Pinheiro ismi ilk olarak o yemekte gündeme geldi. Portekiz liginde Estoril'i çalıştıran Bruno Pinheiro ile görüşen Beşiktaş, Portekizli hocayla anlaşmaya vardı.

"PORTEKİZ'DE SANSASYONEL BİR TAKIM OLUŞTURDU"

Portekiz'de SPORT TV'de futbol yorumculuğu yapan Francisco Coelho, Beşiktaş'ın Bruno Pinheiro ile anlaşarak çok isabetli bir tercih yaptığını söyledi. Pinheiro'nun harika bir teknik direktör olduğunu belirten Coelho, "Estoril'de sansasyonel bir takım oluşturdu. Kesinlikle kendisini kanıtladı.

"TÜRKİYE'DE YILDIZ OLACAK"

"Takımını nasıl oynatacağını bilen, rakip analizini çok doğru yapan zeki bir çalıştırıcı. Strateji açısından çok başarılı. Şu ana kadar herhangi bir yıldız futbolcu yönetmedi ancak bir karizması ve sert bir duruşu var. Hiç kuşkum yok ki Türkiye'de yıldız olacak ve Beşiktaş'ta arzulanan başarıya ulaşacaktır" dedi. (SABAH)