Pınar Karşıyaka Beşiktaş Icrypex maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka Beşiktaş Icrypex maçı oynanacak. 28 maçta 17 galibiyet ile 6. sırada yer alan Beşiktaş İzmir deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor. İşte Pınar Karşıyaka Beşiktaş Icrypex basketbol maçı yayın bilgileri...

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Pınar Karşıyaka'ya mağlup olmuştu. Siyah Beyazlılar geçtiğimiz hafta konuk olduğu Büyükçekmece Basketbol'u 89-104 mağlup etmişti.

Pınar Karşıyaka Beşiktaş Icrypex maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Icrypex ile Pınar Karşıyaka arasında 25 Nisan Pazar günü saat 13.00’te Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanması planlanan ING Basketbol Süper Ligi 30 hafta karşılaşması, Pınar Karşıyaka takımında yaşanan Covid-19 vakaları nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Pınar Karşıyaka Beşiktaş Icrypex maçı hangi kanalda?

Henüz belli değil.