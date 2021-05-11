Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Icrypex basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi hanalda?

Basketbol Süper Ligi erteleme maçında, Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Icrypex maçı oynanacak. Peki saat kaçta, hangi kanalda?

BASKETBOL 11.05.2021 - 02:54 11.05.2021 - 03:00 Kartal Bakışı
Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Icrypex basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi hanalda?

Beşiktaş Icrypex, ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı 29 maçta aldığı 18 galibiyetle beşinci sırada bulunuyor.

Ligde son olarak karşılaştığı HDI Sigort Afyon'u 104-75 mağlup eden Beşiktaş Icrypex, Pınar Karşıyaka ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçtan mağlup ayrılmıştı.

Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Icrypex Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Basketbolda Beşiktaş Icrypex'in rakip HDI Sigorta Afyon!

Basketbolda Beşiktaş Icrypex'in rakip HDI Sigorta Afyon!

Karşılaşma 11 Mayıs Salı günü saat 17.00'de başlayacak, Tivibu Spor 2'den yayınlanacak.

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