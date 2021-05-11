Beşiktaş Icrypex, ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı 29 maçta aldığı 18 galibiyetle beşinci sırada bulunuyor.

Ligde son olarak karşılaştığı HDI Sigort Afyon'u 104-75 mağlup eden Beşiktaş Icrypex, Pınar Karşıyaka ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçtan mağlup ayrılmıştı.

Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Icrypex Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Karşılaşma 11 Mayıs Salı günü saat 17.00'de başlayacak, Tivibu Spor 2'den yayınlanacak.