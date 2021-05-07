Pınar Karşıyaka Beşiktaş Icrypex basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Icrypex, İzmir deplasmanında Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek.

BASKETBOL 07.05.2021 - 11:02 07.05.2021 - 11:02 Kartal Bakışı
Pınar Karşıyaka Beşiktaş Icrypex basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Icrypex, ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında, Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı 29 maçta aldığı 18 galibiyetle beşinci sırada yer alıyor.

Ligde son olarak karşılaştığı HDI Sigort Afyon'u 104-75 mağlup eden Beşiktaş, Pınar Karşıyaka ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçtan mağlup ayrılmıştı.

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Pınar Karşıyaka Beşiktaş Icrypex ne zaman, saat kaçta?

11 Mayıs Salı saat 17.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

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