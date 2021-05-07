Pınar Karşıyaka Beşiktaş Icrypex basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Icrypex, ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında, Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı 29 maçta aldığı 18 galibiyetle beşinci sırada yer alıyor.

Ligde son olarak karşılaştığı HDI Sigort Afyon'u 104-75 mağlup eden Beşiktaş, Pınar Karşıyaka ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçtan mağlup ayrılmıştı.

Pınar Karşıyaka Beşiktaş Icrypex ne zaman, saat kaçta?

11 Mayıs Salı saat 17.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.