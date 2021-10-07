PFDK Sergen Yalçın'a verilen cezayı açıkladı! Sergen Yalçın Galatasaray derbisinde sahada olabilecek mi?
Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Sergen Yalçın'ın cezası belli oldu.
GÜNDEM 07.10.2021 - 20:29 07.10.2021 - 20:31
PFDK, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza verdi. Öte yandan Sergen Yalçın'a 13 bin TL para cezası verildiği belirtildi.
Tecrübeli çalıştırıcı Süper Lig'in dokuzuncu haftasındaki Başakşehir maçında takımının başında olamayacak. Sergen Yalçın'ın cezası, Süper Lig'in onuncu haftasındaki Galatasaray derbisiyle birlikte sona erecek.
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