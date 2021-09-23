Pereira'dan Beşiktaş ve 'şans' sözleri hakkında düzeltme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Beşiktaş'la ilgili daha önce yaptığı açıklama hakkında konuştu.

"O MAÇI İZLEDİM"

Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki 3-2'lik galibiyetine "şans" demesinin altında yatan nedenin sorulması üzerine Pereira, "O maçı izledim, 2-0 geriye düşmüştü ve çevirmek için çok çalıştı. Ben maçın içindeki kırılma anlarını kast ettim, kırılma anlarında şansa ihtiyacınız vardır, takımın performansına da ihtiyaç vardır.

"ZOR GEÇTİĞİNİ BELİRTMEK İSTEDİM"

Ben Beşiktaş için maçın zor geçtiğini belirtmek istemiştim, oyuncuların performansıyla ilgili bir şey demedim." dedi. (SPORX)