Galatasaray maçında Mohamed'in penaltı atışını çıkartan Ersin dün gece de Soner Aydoğdu karşısında devleşti.

Ersin Destanoğlu penaltılardaki başarısını Göztepe karşısında da sürdürdü. Bu sezon kalede olduğu maçlarda 3.kez Penaltı atışıyla karşı karşıya kalan Siyah-Beyazlı file bekçisi bunların ikisinde rakiplerine gol izni vermedi.

İlk penaltı 10. haftadaki Galatasaray maçında yaşandı. Beşiktaş 'ın 2-1 önde olduğu 79.dakikada rakip takım Mostafa Mohamed ile penaltı kullandı. Ersin rakibine gol izni vermedi. Ardından 16.haftadaki Fenerbahçe deplasmanında rakip takım 14'te mücadele 0-0 devam ederken penaltı kazandı. Topun başına Mesut Özil geçti ve Ersin bu penaltıda başarı sağlayamadı.

2 kurtarışla 6 puan

Genç file bekçisi 3.kez penaltı sınavını dün akşam verdi. 41'de mücadele 1-1 devam ederken Soner Aydoğdu'nun kullandığı atışta devleşen Ersin rakibin ikinci kez öne geçmesine izin vermedi. Siyah-Beyazlı kalecinin penaltı kurtardığı iki maçta Beşiktaş 6 puan aldı. Ersin Göztepe karşısında genel anlamda da iyi bir oyun çıkardı, kalesine gelen 5 şuttan dördünü kurtarırken 90+7'de Jahovic'e gol izni vermedi.

Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de hiçbir kaleci Ersin Destanoğlu'ndan daha fazla penaltı kurtarmadı (Okan Kocuk ve Kristoffer Nordfeldt ile eşit) (HÜRRİYET)