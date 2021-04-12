Patellar tendon yırtığı nedir, ne zaman iyileşir? Cenk Tosun sahalara ne zaman dönecek?

Milli futbolcu Cenk Tosun'un Erzurumspor Beşiktaş maçı sırasında yaşadığı sakatlık tüm futbol severleri üzerken, patellar tendon neresi, patellar tendon yırtığı ne zaman iyileşir, Cenk Tosun ne zaman sahalara dönecek gibi sorular özellikle Beşiktaş taraftarının merak ettiği sorgular arasına girdi.

PATELLAR TENDON YIRTIĞI NEDİR?

Kaval kemiği ile diz kapağı arasında patellar tendon bağı vardır. Bunların yırtılması sonucu söz konusu sakatlık oluşur.

Patella aslında diz kapağını ifade eder. Yassı küçük bir kemik olan patella, tendonlarla kaval kemiğine ve uyluk kemiğine tutunur. Bunlara patellar tendon adı verilir. Patella tendonu kişinin otururken düz bir şekilde baldırını kaldırabilmesini sağlar.

Diz üzerine düşme, yüksekten atlama, dizin aniden düz hale getirilmesi, tendona isabet eden darbe ya da kesici delici alet yaralanmalarıyla oluşabilen bu sakatlık bazı kişilerde daha kolay meydana gelebilmektedir.

Patellar tendon, tamamen ya da kısmen kopabilir. Tamamen olan kopmalarda diz kapağı ile kaval kemiği arasındaki bağlantı tamamen kaybolur. Patellar tendonun tam kopmalarında, dizde bir ses duyulur ya da kopma hissi olur.

PATELLAR TENDON YIRTIĞI NE ZAMAN İYİLEŞİR?

Kişiye göre değişiklik olmakla beraber genel duruma göre; Ameliyat sonrasında ikinci haftadan sonra ufak ufak yüklenmeler yapılır. Dördüncü haftadan sonra vücut ağırlığının yüzde 50'si, altıncı haftadan sonra ise tam yük verilebilir. Sonrasında kuvvetlendirme çalışmaları yapılır. Tam iyileşme bundan sonrasında kişiye göre değişiklik gösterir.

CENK TOSUN NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Golcü oyuncunun bireysel antrenmanlara başlaması 2 aya yakın bir vakti bulacak. Takımla çalışmalar için ise oyuncuda görülen iyileşme belirleyici olacak. Ancak Cenk Tosun'un sahalara dönüşünün en erken Eylül ayını bulacağı tahmin ediliyor.