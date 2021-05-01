Pascal Nouma: Asın bayrakları dedim

Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden Pascal Nouma'dan şampiyonluk mesajı geldi.

GÜNDEM 01.05.2021 - 23:37 01.05.2021 - 23:40 Kartal Bakışı
Pascal Nouma: Asın bayrakları dedim

Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 yenen Beşiktaş, bir maçı eksik Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e, Galatasaray'la ise 9'a yükseltti.

Siyah-beyazlıların unutulmaz golcülerinden Pascal Nouma, maçın ardından Sergen Yalçın ile olan bir fotoğrafını paylaştı ve "Bizim de biraz futbol oynamışlığımız var. Asın bayrakları dedim, var bir bildiğimiz Şampiyon Beşiktaş" notunu düştü. (NTV SPOR)

Anderson Talisca Beşiktaş paylaşımlarına devam ediyor

Anderson Talisca Beşiktaş paylaşımlarına devam ediyor

#Pascal Nouma #Beşiktaş #Sergen Yalçın
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