Pandemi sosyal yardım ne zaman, ayın kaçında verilecek? Pandemi yardım sorgulama nasıl yapılır?

Pandemi yardım sorgulaması yapan vatandaşların gözü sosyal yardım paralarının ödeneceği tarihlerde! 1100 TL sosyal yardım yapılacak olan vatandaşlar, önceki dönemde pandemi başvurusu yapmış ve SYDV'lerce tespit edilmişler olacak. Peki 1100 TL sosyal yardım ödemesi ne zaman yapılacak?

Tam kapanma sosyal yardım ödemesinin 2 milyonu aşan sayıda haneye yapıacağı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık tarafından açıklanmıştı.

Pandemi Sosyal Yardım Kimlere Verilecek?

Yetkililerce yapılan açıklamaya göre; Daha önce e-Devlet üzerinden müracaat etmiş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye yapılacak.

1100 TL Sosyal Yardım Ödemesi Ayın Kaçında, Ne Zaman Yapılacak?

Banka hesabı sistemde kayıtlı olanlara o hesap üzerinden, olmayanlara (varsa) PTT kartları aracılığı ile bu ikisi de yoksa konutlarına ödemeler yapılacak. Ödemeler Ramazan Bayramı'na kadar gerçekleştirilecek.

Pandemi Yardım Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumu, E-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Sosyal Yardım Sorgula” başlıklı kısmından kontrol edilebilir.