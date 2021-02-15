Oyuncularımız biraz yoruldular ama bizi asıl korkutan sakatlık

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlıların hocası, bu maçtan sonra Montero dışında sakat olan oyuncuların döneceğini söyledi.

FUTBOL 15.02.2021 - 16:08 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Oyuncularımız biraz yoruldular ama bizi asıl korkutan sakatlık

Beşiktaş, ligin 25. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Bu maç öncesinde siyah beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın, yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. 

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İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları: 

Uçak kalkamadı biraz. Kanatları buzdan dolayı temizlediler. 1-1,5 saat bekledik. Bekleriz bir şey olmaz. İki tane ağır maç oynadık. Çocuklar en az 1,5 kilometre fazla koşmak zorunda kaldı. Perşembe de 7-8 değişik oyuncuyla oynadık. Montero'nun sakatlığı oldu. Bugün de 3. maçı oynuyoruz. Sona doğru yaklaştıkça sakatlıklar artacaktır. Oyuncularımız biraz yoruldular ama bizi asıl korkutan sakatlık. Oğuzhan'ın sakatlığı ağır değil ama bugün için onu da kullanamıyoruz. Eksikler doğal, her yerde oynayacak oyuncularımız var. Bu maçtan sonra Montero dışında sakat olan oyuncular dönecekler. Sol bekte Dorukhan ile başlayacağız. Elinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum. (FANATİK)

#Beşiktaş #gençlerbirliği
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