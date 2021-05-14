Ortaokullarda sınavlar olacak mı? Ortaokullar sınavlar ne zaman yapılacak?

MEB, yazılı sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelendiğini ve en az bir sınav yapılmasının istenildiğini kamuoyu ile paylaşmıştı.

Tam kapanma sonrasında yani 17 Mayıs sonrasında sınavların okullar tarafından planlanıp yapılması bekleniyordu. Ancak liselerle ilgili yeni bir gelişme oldu. Liselerde yapılacak sınavlarla ilgili 2. dönem sınavlarını isteğe bağlı olacağını açıklayan MEB, lise öğrencilerine "Eğer istersen 2. dönem için yapılacak sınavlara katılabilirsin ama bu sınavlara katılmak istemiyorsan 1. dönem sınavlarından aldığın puan ve proje/performans puanlarından oluşan 1.dönem notunun kullanılmasını tercih edebilirsin." dedi. Peki ortaokullarda sınavlar nasıl olacak?

17 Mayıs Sonrası Ortaokullarda Sınavlar Olacak Mı?

Geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan haberlere göre; Bakan Ziya Selçuk, sınavların iptal edilmesi halinde ne sonuçlar doğurabileceğine dair bir çalışma yapılmasını ve tüm yönleriyle araştırılıp rapor edilmesini istemiş. Tüm sınavların iptal edilmesi halinde, ileriye dönük hukuki boyutta ortaya çıkacak tablo ile ilgili bir çalışma talep etmişti.

Şimdi ortaokul öğrencileri ve velileri, ''lise öğrencileri isteğe bağlı olarak sınava girecekken ortaokul öğrencileri neden zorunlu olarak sınava girecek?'' sorusunu haklı olarak soruyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil. Ancak beklentiler, 17 Mayıs Pazartesi akşamı açıklanacak yeni kararlara istinaden ortaokullarda sınavların iptali yönünde... Böylece ders içi etkinlik notlarıyla ve ilk dönem yapılan sınavlarla bu dönem bitirilmiş olacak.

Ortaokullarda Sınavlar Ne Zaman Olacak?

Eğer sınavların yüz yüze okullarda yapılması yönünde bir karar verilirse, okullar zaten hazırlıklarını yapmış durumda. Okul özelinde açıklanacak sınav takvimine göre ortaokul öğrencileri pandemi şartlarına riayet ederek sınava girecekler.