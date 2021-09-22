Orta sahada Pjanic etkisi

Beşiktaş’ın dünyaca ünlü Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, dün akşamki Adana Demirspor karşılaşmasına ilk 11’de başladı.

FUTBOL 22.09.2021 - 12:39 22.09.2021 - 12:41 Kartal Bakışı
Orta sahada Pjanic etkisi

Orta alandaki başarılı futbolunu Francisco Montero’nun attığı ilk golün asistini yaparak taçlandıran 31 yaşındaki yıldız, ilerleyen dakikalarda farkın açılmasında orta sahadaki etkisiyle belirleyici oldu.

Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber

Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber

Tecrübeli orta saha, oyunun 65. dakikasında yerini Salih Uçan’a bırakması sonrasında Siyah-Beyazlılar özellikle merkezde büyük düşüş yaşadı. Orta alanda daha etkili olmaya başlayan konuk ekip, son anlara doğru tempoyu yükseltip 3-0’dan 3-3’ü buldu ve Kartal, evinde 2 puanlık önemli bir kayıp yaşadı. (FANATİK)

#Beşiktaş #pjanic
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası