Ordu için İMSAKİYE 2021 - Ordu İftar ve İmsak (Sahur) Saatleri

Ordu 2021 imsakiyesi - Karadeniz'in güzel ili Ordu Ramazan İmsakiyesi 2021 haliyle haberimizde... İlk iftar 13 Nisan 2021 Salı günü 19:12'de açılacak, son iftar ise 11 Mayıs 2021'de 19:42'de...

DİĞER HABERLER 12.04.2021 - 20:36 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Ordu için İMSAKİYE 2021 - Ordu İftar ve İmsak (Sahur) Saatleri

Yeşil Karadeniz'in fındığıyla ünlü şehri Ordu, gerek sahil şeridi, gerek tabiatı, gerek mutfak kültürü ile ziyaretçilerin uğrak noktalarından birisidir. 11 ayın sultanı Ramazan'a kavuştuğumuz şu günlerde 2021 Ordu imsakiyesini değerli Ordu halkı ile paylaşıyoruz. İşte Ordu için 2021 imsakiyesi...

ORDU RAMAZAN İMSAKİYESİ 2021

Gün - Tarih - İmsak (Sahur) - Sabah - Öğle - İkindi - Akşam (İftar) - Yatsı (Teravih)

1 - 13.04.2021 - 04:15 - 05:46 - 12:34 - 16:15 - 19:12 - 20:37

2 - 14.04.2021 - 04:13 - 05:44 - 12:34 - 16:16 - 19:14 - 20:39

3 - 15.04.2021 - 04:11 - 05:43 - 12:34 - 16:16 - 19:15 - 20:40

4 - 16.04.2021 - 04:09 - 05:41 - 12:33 - 16:17 - 19:16 - 20:41

5 - 17.04.2021 - 04:07 - 05:40 - 12:33 - 16:17 - 19:17 - 20:43

6 - 18.04.2021 - 04:05 - 05:38 - 12:33 - 16:17 - 19:18 - 20:44

7 - 19.04.2021 - 04:03 - 05:37 - 12:33 - 16:17 - 19:19 - 20:46

8 - 20.04.2021 - 04:02 - 05:35 - 12:32 - 16:18 - 19:20 - 20:47

9 - 21.04.2021 - 04:00 - 05:34 - 12:32 - 16:18 - 19:21 - 20:49

10 - 22.04.2021 - 03:58 - 05:32 - 12:32 - 16:18 - 19:22 - 20:50

11 - 23.04.2021 - 03:56 - 05:31 - 12:32 - 16:19 - 19:23 - 20:52

12 - 24.04.2021 - 03:54 - 05:29 - 12:32 - 16:19 - 19:24 - 20:53

13 - 25.04.2021 - 03:52 - 05:28 - 12:32 - 16:19 - 19:25 - 20:54

14 - 26.04.2021 - 03:50 - 05:26 - 12:31 - 16:20 - 19:26 - 20:56

15 - 27.04.2021 - 03:48 - 05:25 - 12:31 - 16:20 - 19:27 - 20:57

16 - 28.04.2021 - 03:47 - 05:24 - 12:31 - 16:20 - 19:28 - 20:59

17 - 29.04.2021 - 03:45 - 05:22 - 12:31 - 16:21 - 19:29 - 21:00

18 - 30.04.2021 - 03:43 - 05:21 - 12:31 - 16:21 - 19:31 - 21:02

19 - 01.05.2021 - 03:41 - 05:20 - 12:31 - 16:21 - 19:32 - 21:03

20 - 02.05.2021 - 03:39 - 05:19 - 12:31 - 16:21 - 19:33 - 21:05

21 - 03.05.2021 - 03:38 - 05:17 - 12:30 - 16:22 - 19:34 - 21:06

22 - 04.05.2021 - 03:36 - 05:16 - 12:30 - 16:22 - 19:35 - 21:08

23 - 05.05.2021 - 03:34 - 05:15 - 12:30 - 16:22 - 19:36 - 21:09

24 - 06.05.2021 - 03:32 - 05:14 - 12:30 - 16:23 - 19:37 - 21:11

25 - 07.05.2021 - 03:31 - 05:12 - 12:30 - 16:23 - 19:38 - 21:12

26 - 08.05.2021 - 03:29 - 05:11 - 12:30 - 16:23 - 19:39 - 21:14** (Kadir Gecesi)

27 - 09.05.2021 - 03:27 - 05:10 - 12:30 - 16:23 - 19:40 - 21:16

Masumlar Apartmanı Gamze kim? Masumlar Apartmanı Gamze gerçek adı, yaşı, boyu ne?

Masumlar Apartmanı Gamze kim? Masumlar Apartmanı Gamze gerçek adı, yaşı, boyu ne?

28 - 10.05.2021 - 03:25 - 05:09 - 12:30 - 16:24 - 19:41 - 21:17

29 - 11.05.2021 - 03:24 - 05:08 - 12:30 - 16:24 - 19:42 - 21:19

#2021 ordu imsakiye
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.