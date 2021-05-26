Önümüzdeki sezon Süper Lig'de kaç yabancı olacak! TFF'nin görüşü belli oldu!

Hali hazırda 14 yabancı sayısı ile devam edebilen kulüplerin gözü federasyonda! TFF'nin yabancı oyuncu sayısı ile ilgili görüşü belli oldu.

FUTBOL 26.05.2021 - 13:40 26.05.2021 - 13:45 Kartal Bakışı
Önümüzdeki sezon Süper Lig'de kaç yabancı olacak! TFF'nin görüşü belli oldu!

Süper Lig 'de daha önce alınan karara göre yabancı kontenjanı 14 olacak, sahada ise bunların 8'i forma giyebilecekti. Ancak kulüplerin başvurusu ve pandemi nedeniyle karar ötelenmiş, kuralda değişiklik olmamıştı.

Kulüpler, yerli oyuncuların artan fiyatları ve devam eden sözlemeler nedeniyle yeniden erteleme isterken gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi...

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmesi kesinleşti

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmesi kesinleşti

Federasyonun talebe sıcak baktığı, önümüzdeki sezon da 14 yabancı kuralında değişiklik olmayacağı öğrenildi. Kulüpler, geçen sezon olduğu gibi yine 14 yabancının hepsini birden sahaya sürebilecek.

(SABAH)

#TFF #Süper Lig #Yabancı
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası