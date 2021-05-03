Önümüzdeki sezon Rosier Beşiktaş'ta kalacak mı? Kararını verdi!

Hatayspor mücadelesinde etkili futbolunu 2 asistle süslendiren Valentin Rosier, kariyer rekoru kırdı. 2018-19 sezonunda Dijon formasıyla 19 maçta 4 asist yapan Fransız sağ bek, Beşiktaş’ta 30 maç sonunda 6 gol pasına ulaşarak bu alanda bir ilki başardı. Bonservisi Sporting Lizbon’da bulunan Rosier, yeni sezonda da Beşiktaş’ta kalmak istiyor.