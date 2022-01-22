Berabere sonuçlanan karşılaşma sonrası yapılan açıklamalar şu şekilde;

SEZONUN EN İYİ OYUNLARINDAN

Oyuna hiçbir kusur bulamam. Sezonun en iyi oyunlarından bir tanesiydi.

BÜYÜK TAKIM GİBİ OYNADI

Beşiktaş, tam bir büyük takım gibi oynadı. Deplasmana gidiyor Beşiktaş, tamamen kapatmış, pozisyon bulmuş, neredeyse ceza sahasından çıkartmamış. Kendi ceza sahasına sokmamış bile.

GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ

Beşiktaş, 18 biri net 3 tane pozisyon bulmuş. Deplasmanda yapıyorsunuz bunu. Güçlü bir oyun başlangıcı yaptı Beşiktaş.

EV SAHİBİ GİBİYDİ

Ev sahibi gibi oynayan galibiyet ve gol için oldukça talepkar bir Beşiktaş vardı. İkinci yarıya da baktım kapatan Beşiktaş'tı.

PSG GİBİ

Ben takımın rakip yarı alandaki yerleşimini oldukça değerli buldum. 64. dakikada not aldım, Rıdvan ve Rosier bir çizgide. Batshuayi en önde. Sadece Necip ve Atiba geride. Hatta hocaya da sordum Paris Saint-Germain'in iç sahadaki tek taraflı maçlarına benzemiyor mu diye?

OYUNUN BÜTÜNÜNÜ ALDI

Bugün Beşiktaş puan kaybetti ama oyununun bütününü aldı. Beşiktaş bugün 114 km koşmuş ama bu gel-gitle olmadı. Herkes kıpır kıpırdı. Bir büyük takım kimliği ile oynadı Beşiktaş.

ŞANSLA PUAN KAYBETTİ

Bu kimlik, doğru kimlik. Bu oyunlar doğru oyun. Beşiktaş şansla puan kaybetti. Bana sorarsanız kadronun hakkını veren bir oyun vardı. Gol vuruşu eksik ama buna antrenörlerin yapabileceği bir şey yok. Neredeyse herkes pozisyona girdi.