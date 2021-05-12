Önder Özen: Son iki maçta berabere kalınmış olsaydı

Yayıncı kuruluş Önder Özen, Beşiktaş Karagümrük maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

GÜNDEM 12.05.2021 - 03:30 12.05.2021 - 03:32 Kartal Bakışı
Önder Özen: Son iki maçta berabere kalınmış olsaydı
ZTK kupa finalinin oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu (Göztepe'nin Stadı) kapasitesi kaç, ne kadar seyirci allınacak?

ZTK kupa finalinin oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu (Göztepe'nin Stadı) kapasitesi kaç, ne kadar seyirci allınacak?

Özen’in yaptığı açıklamalar şöyle:

"Çılgın bir sezon, çılgın bir maç günü oldu. Ligimizde hiç rastlamadığım bir finale doğru gidiyoruz. İki favori evinde kaybetti. Kartlar hala açık, son hafta her şey netlik kazanacak. Lost dizisinin finali gibi sezon finali bizi bekliyor.

"Beşiktaş buraya kaybederek geliyor. Puan farkını kaybetti ve Galatasaray'a karşı ikili averajını kaybetti. Son iki maçta berabere kalınmış olsaydı, lig bitmişti. Beşiktaş, hücumdan savunmaya geçiş ritmini kaybetti. Oyuncularda belirgin bir gayret vardı ama Atiba, sahada bir güvence. Olmaması bir dezavantajdı."

#Önder Özen#Beşiktaş#karagümrük#bein sports
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
TakımOAvP
 Şamp. Ligi UEFA Düşme Hattı
TakımOAvP
TakımOAvP
TakımOAvP

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Çerez Politikası