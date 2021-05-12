Önder Özen: Son iki maçta berabere kalınmış olsaydı

Özen’in yaptığı açıklamalar şöyle:

"Çılgın bir sezon, çılgın bir maç günü oldu. Ligimizde hiç rastlamadığım bir finale doğru gidiyoruz. İki favori evinde kaybetti. Kartlar hala açık, son hafta her şey netlik kazanacak. Lost dizisinin finali gibi sezon finali bizi bekliyor.

"Beşiktaş buraya kaybederek geliyor. Puan farkını kaybetti ve Galatasaray'a karşı ikili averajını kaybetti. Son iki maçta berabere kalınmış olsaydı, lig bitmişti. Beşiktaş, hücumdan savunmaya geçiş ritmini kaybetti. Oyuncularda belirgin bir gayret vardı ama Atiba, sahada bir güvence. Olmaması bir dezavantajdı."