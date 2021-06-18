Önder Özen: "Rıdvan o sınıftaki beklerin seviyesine çıkabilir"

Önder Özen, Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özen, birkaç yıl içinde Rıdvan'ın sınıf atlayabileceğini ifade etti.

Önde Özen’in Rıdvan ile ilgili açıklamaları şu şekilde;

"BAZI ARKADAŞLARIM FİZİK OLARAK YETERSİZ BULUYOR"

“Rıdvan Yılmaz’ın birkaç sene içinde üst düzey oyunculuk gösterebileceğini düşünüyorum. Beraber çalıştığım bazı arkadaşlarım, fizik olarak Rıdvan'ı yetersiz buluyorlar. Ama Şampiyonlar Ligi’ndeki en iyi sol bekler kimlerdir? Bu sorunun cevabı büyük oranda daha ufak tefek ama daha çabuk, çevik, atletik bekler. Bu tarz bekler biraz daha revaçta. İyi solaklar ve hücumcu bekler biraz daha revaçta."

"BİR KAÇ YIL İÇİNDE O SINIFTAKİ..."

Rıdvan’dan hemen bugün değilse de bir kaç yıl içinde o belirttiğim sınıftaki bek oyuncularından beklenen aksiyonları görebileceğimizi tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.