Önder Özen: Beşiktaş'ın birinci takımı çok özel bir takım

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 yendiği maçı Önder Özen değerlendirdi. İşte Önder Özen'in yorumları...

Josef sadece Beşiktaş'ın değil, ligimizin en değerli oyuncularından biri. Defansif oyuncular sezon sonunda gol ve asist sayıları az olduğu için geride kalır. Ancak Josef'in geçen sene şampiyonlukta çok büyük katkısı var. Ghezzal'ın, Rosier'in, Larin'in, hatta Atiba'nın o sayılara ulaşmasının arkasında Josef vardı.

BİZİM LİGİMİZİN ÜSTÜNDE

2-0'dan sonra Beşiktaş'ın birinci takımı sahaya çıktı. Beşiktaş'ın birinci takımı bizim ligimizin üstünde, bunu kabul edelim.

Beşiktaş, Dortmund'a karşı sonuç alamadı ama Dortmund, Avrupa'nın elitleri arasında yer alıyor. Dortmund'un en iyi dönemi değil ama Avrupa eliti oldukları gerçek. Onların karşısında durabilmek çok kolay değildir.

Beşiktaş'ın birinci takımı çok özel bir takım. Bunaltan bir takım var. Sadece kaliteyle değil, biraz da ciğerden oynayan bir Beşiktaş var.

PJANIC VE BATSHUAYI İLK YARI...

Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi ilk yarıda kendi seviyelerinin çok altındaydı. Çünkü Beşiktaş ilk yarıda doğru yerleşemedi. Ancak sonra ikinci yarı değişikliklerin ardından birinci takım oyuncuları ve oyun orataya çıkınca, her şey değişti.

Josef, 11 oyuncuyu birbirine bağlayan santral. Josef bu! 10 oyuncuyu birbirine bağlıyor. Josef kendi pozisyonuna geçince, her şey değişti. Michy Batshuayi de hemen toparlandı. Rıdvan Yılmaz bile toparlandı.

Michy Batshuayi olmamış Erling Haaland'dır. Vuruş olarak, atletik olarak ondan eksiktir ama bizim ligimizin epey üzerinde. Hem çabuk, hem hızlı, hem güçlü. Ciddi katkı yaptı. (SPORX)