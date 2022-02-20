Batshuayi, Rıdvan Yılmaz, Rosier, Pjanic, Larin, Oğuzhan, N'Koudou yoktu Beşiktaş'ta, aşağı yukarı bir takım ve çok nitelikli oyuncular. Beşiktaş'ta gerek skor işi, topu kaleye götürme, oyun gücü, oyun kimliği, topu kaleye götürme, eksikler nedeniyle olumsuz sonuçlandı bu maç özelinde.

"20-30 ARASI BEĞENDİM"

Beşiktaş'ın başlangıcını değilse de 20-30 arası bölümü beğendim. Beşiktaş bu bölümde, yerleşti, bir iki tane pozisyon üretti. Rakip kaleye yaklaştı, topu kazandı.

"SAHAYI DAR EDEN ŞEKİLDE OYNADI"

İkinci yarıda 60-80 arası belirgin bir şekilde Beşiktaş üstündü. 4 tane net pozisyon olan 20 dakika, 2 tane de direkten döndü. İkinci yarıdaki bölümde Beşiktaş, kendi kimliğiyle oynadı yani geçen seneki kimliğiyle futbol oynadı. Beşiktaş, belirgin bir üstünlükle, sahayı dar eden bir şekilde oynadı.

"80'E KADAR DEVAM ETTİ"

"Beşiktaş, golden sonra da baskısına devam etti. 80'e kadar devam etti pozisyonlar da, doğru olan da budur. Ondan sonra dengelendi biraz. Altay'ın oyunda kaldığı bölüm, o bölüm."

"TOPU İÇERİ ATMA SORUNU"

"Beşiktaş'ta bu kadar eksik ve sezon başından bu yana topu içeri atma sıkıntısı vardı ve Altay maçında da devam etti. Pozisyon bulma sorunu değil, topu içeriye atma."

"ÇÖZDÜĞÜ VE ÇÖZEMEDİĞİ ŞEYLER"

"Beşiktaş'ın maçta çözdüğü ve çözemediği şeyler var. Çözdüğü şeyler; rakip yarı alana yerleşme, topu çabuk geri kazanma, çok sayıda pozisyon üretme. Başaramadıkları şey ise; topu içeri atamadı. Bunu başaramadı. Onun dışında Beşiktaş iyi futbol oynadı."

"HAYATTA KALMA MOTİVASYONU"

"Altay, düşme potasında, bunu hissediyorlar. Antrenör değişmiş, o da bir havadır. Bir taraf gerçekten ekmek için oynuyor. Diğer taraf pasta için oynuyor. Aradaki fark bu. Ekmek motivasyonu, hayatta kalma motivasyonu her zaman daha yüksektir. Beşiktaş'ın bir üst sıraya çıkma motivasyonu, diğeri ise hayatta kalma motivasyonu."

"SON ANLARDA YAŞADI"

"Bu maçlar her zaman favori takımlar daha zordur. Bu zorluğu da son dakikalarda yaşadı Beşiktaş." (SPORX)