Önder Özen: Beşiktaş ligin ağır favorisi

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendiği maçı Önder Özen değerlendirdi.

İşte Önder Özen'in yorumları...

Beşiktaş son şampiyon ve her zaman ilk haftalarda son şampiyona detaylı bakarım. Beşiktaş hak ederek şampiyon oldu ve üç şey devam ediyor. Topu geri kazanma süresi, oyuncu coşkusu, yüksek ritimli pas oyunu... Geçen senenin tesadüf olmadığını görüyoruz.

KALİTE ARTMIŞ

Kalite artmış. hem ligde ve hem Şampiyonlar Ligi'nde buna ihtiyaç var. Kalite, yarışma kabiliyetinizi arttırır. Yedek kulübesinde dünya kadar da oyuncu var. Geçen sene kadro derinliği zayıf kalmıştı.

Yeni Malatyaspor, ilk bir saatte Beşiktaş ceza sahasında iki kere topla buluşmuş. Beşiktaş kaleyi göstermemeye devam ediyor. Beşiktaş'ta kaleci performansını hala net bilmiyoruz. Ancak Ersin Destanoğlu, İskoçya maçında oldukça iyi işler yaptı.

Beşiktaş taraftarı 15-20 dakikanın tadını aldı. Televizyon başındakiler de tadını aldı. Kolay kolay bırakamazlar. Beşiktaş geçen sene süper bir kadro ile iyi bir oyun ortaya koymadı. Ancak bu kez daha da iyi bir kadro var.

DURDURULMASI ÇOK ZOR

Miralem Pjanic henüz hazır değil. Alex Teixeira hazır değil. Michy Batshuayi geliyor. Lig için durdurulması çok zor bir takım. Rachid Ghezzal falan çok keyifli oyun oynuyor. Kevin N'Koudu gelişiyor. Bu oyun iki-üç zayıf oyuncuyu bile kamufle eder.

Beşiktaş'ta stoperler iyi mi, değil mi anlayamıyorsunuz. Alırlar ve topu verirler. Bu kadar. Welinton birinci kalite oyuncu değil ama uzman. Aklıyla oynuyor.

Beşiktaş çok kombine gidiyor, mesafeleri çok yakın, tiki-taka, tiki-takada topu kazanmak çok daha kolay... İkinci golde pas, ritim, çabuk paslar... 11 kişi gole imzasını atıyorsa, bu ciddi anlamda güçtür.

LİGİMİZDE AĞIR FAVORİ

Beşiktaş eğer sakatlık sorunları yaşamazsa, ligimizde ağır favori. Beşiktaş'ı bu ligde durdurmak çok zor.

Beşiktaş, Necip Uysal'a 5-6 tane kontrat verdiyse, bu sadece alt yapıdan gelmesi nedeniyle değil. O kadar da zayıf bir oyuncu değil. Bazen haksız eleştiriler oluyor.

Beşiktaş bu şekilde yüksek pas oyunu oynayacaksa, sol bek oynayacak oyuncu Rıdvan Yılmaz olur. Dortmund maçında Kevin N'Sakala oynayacaktır. Çünkü onlar sağdan, soldan başka türlü geliyor. (SPORX)