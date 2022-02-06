Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, duraklamalarda itirazdan dolayı gördüğü iki sarı kart ile oyun dışında kaldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Önder Karaveli, sakatlıkları nedeniyle Antalya kampındaki çalışmalardan uzak kalan Josef de Souza ile Rachid Ghezzal'i Fraport TAV Antalyaspor maçında yedek soyundurdu.

Karaveli, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Kenan Karaman'a da 24. hafta mücadelesinde yedekler arasında yer verdi.

Beşiktaş'ta bu oyuncuların yerine ilk 11'de Francisco Montero, Can Bozdoğan ve Emirhan İlkhan ilk 11'de sahaya çıktı.

beIN SPORTS yorumcusu Feyyaz Uçar ise, Önder Karaveli'nin kadro seçimlerini yorumladı. Uçar, "Genç oyuncu kazanmanın maçı mıydı bu? Kupa maçı için mi rotasyon yaptı Önder Hoca. Son dakikalarda hatasından dönmeye çalıştı ama zaman yetmedi. Josef varsa Josef oynar. Josef ayakkabısını koysa yeter" diye konuştu. (NTV SPOR)