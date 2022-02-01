Spor Toto Süper Lig ’e verilen milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek için Antalya’da kampa giren Beşiktaş ’ta sistem değişiyor. Önder Karaveli yönetimindeki siyah-beyazlı takım, üçlü dizilişe geçmeye hazırlanıyor.

Teknik Direktör Önder Karaveli’nin Antalya kampındaki taktik çalışmalarda üçlü sistem üzerinde yoğun biçimde durduğu öğrenildi. Mevcut kadronun üçlü oynamaya müsait olduğunu düşünen deneyimli hocanın takım formasyonunda radikal bir değişiklik planladığı kaydedildi.

Buna göre Beşiktaş önümüzdeki dönem üçlü savunma hattıyla sahada yer alacak. Teknik patron Önder Karaveli, sakatlık, hastalık veya ceza hallerinin yanı sıra rakiplerin durumuna göre takımını 3-4-3 veya 3-5-2 dizilişiyle sahaya sürecek.

Kaleci Ersin’in önünde Necip (Welinton), Vida, Montero (Serdar) üçlüsü yer alacak. Orta alan çoğunlukla Rosier, Josef, Pjanic ve Rıdvan’dan oluşacak. Hücüm hattında ise Ghezzal, Batshuayi ve Cyle Larin görev yapacak. Alex Teixeira, Güven Yalçın ve Kenan Karaman da 11’de şans bulacak.

Teknik patron Önder Karaveli, Beşiktaş’ı zaman zaman 3-5-2 dizilişiyle de sahaya sürecek. Hücumda Batshuayi’nin partneri Larin veya Güven olacak. Uzun süredir sakat olan Kevin Nkoudou’nun mart ayında sahalara dönmesi bekleniyor. Her iki kanatta görev yapabilen Fransız futbolcunun formasına kavuşması hücumda teknik heyetin elini bir hayli güçlendirecek.

Bu arada Önder Karaveli’nin oyunun ve skorun şekline göre maç içinde 4’lü dizilişe dönebileceği ifade edildi. Deneyimli hocanın bazı maçlara 4-1-4-1 veya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkmaya da sıcak baktığı belirtildi. (FANATİK)