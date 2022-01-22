Süper Lig 'in 23. haftasında Beşiktaş , Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oluyor. Siyah beyazlılarda teknik direktör Önder Karaveli, karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Karaveli'nin maç ile ilgili sözleri:

Akşam kar yağışı bekleniyor. Bu maç akşama kalsaydı oynanmama ihtimali olacaktı. Bu da bizim ve Malatyaspor'un planını etkileyecekti. Olimpiyat buraya göre yazlık yeri... Umarım oynanan oyun seyredenlerin içini ısıtır.

Normalde oynadığımız oyunun benzerini oynayacağız. Alex'i kullanma sebebimiz var. Rakibe göre organize ettiğimiz bir durum. Maçtan sonra açıklayacağım. Kenan'ı kullanma sebebimiz ise Alex'e benzer bir durum. Savunma desteğini kullanacağız Kenan'ın.