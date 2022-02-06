Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Kanada Milli Takımı’ndan dönen ve ağrıları olan Atiba’yı kadroya almadı. Larin’in performansına bakacak olan siyah-beyazlı teknik adam, sakatlıktan çıkan Ghezzal ile Souza’nın durumunu da göz önünde bulunduracak.

Teknik Direktör Önder Karaveli, milli takım kampından dönen ve ağrıları olan Atiba’yı kadroya almadı. Tecrübeli oyuncuyu riske etmek istemeyen Karaveli, Atiba’yla Kanada Milli Takımı’nda olan Larin’in performansına bakacak, ayrıca sakatlıktan yeni çıkan Ghezzal ve Souza’nın durumlarını göz önünde bulunduracak.

Atiba’nın yerine Necip’i oynatacak olan Teknik Direktör Önder Karaveli stoperde ise Montero’ya görev verecek. Önceliğini, fizik ve kondisyonu iyi durumda olan oyunculara tanıyacak olan siyah-beyazlı teknik adam, maç gününde Ghezzal, Souza ve Larin’in son durumlarına bakarak ilk on biri sahaya sürecek.

Bu üç oyuncunun durumuna göre yedek kulübesini de şekillendirecek olan teknik direktör Karaveli, bugünkü zorlu Antalyaspor maçı öncesinde oyuncularını sadece taktik olarak değil mental olarak da hazırlamaya çalıştı. Özellikle Antalya’da yapılan kamp çalışmalarında, gol çalışması üzerinde duran Karaveli’nin, yeni bir döneme galibiyetle başlanılması gerektiğini de tüm takıma aktardığı bildirildi. (MİLLİYET)