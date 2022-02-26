Süper Lig 'in 27. haftasında Sivasspor 'a konuk olacak olan Beşiktaş 'ta teknik direktör Önder Karaveli, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. İki takıma da sağlıklı bir maç dilediğini belirten Karaveli, müsabakaya iyi hazırlandıklarını belirtti, ''En sağlıklı oyuncularımızla birlikte bir plan yaptık, maçı yaşayıp göreceğiz.'' dedi.

'İhtiyaç olursa kullanacağız'

Yedekler arasında yer alan Josef'i ihtiyaç olması halinde kullanacaklarını dile getiren Beşiktaş'ın hocası, ''Josef'in son oynadığımız maçta ağrıları olmuştu. Bu hafta sadece 1 gün bizimle olabildi. İhtiyaç olursa kullanacağız.'' diye konuştu.

'Benim için büyük bir gurur'

Karaveli, ayrıca Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'ın efsane isimleri arasında yer aldığının altını çizdi, "Rıza Hoca, Beşiktaş kaptanıdır. Tribünden seyrettiğim bir oyuncuya karşı, onun takımıyla hoca olarak mücadele edeceğim. Benim için büyük bir gurur." dedi. (FANATİK)