Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Karaveli'nin yaptığı açıklamalar:

"İlk göreve geldiğimde; U19 takımımıza nasıl yaklaşıyorsam, nasıl davranıyorsam A Takıma da aynı şekilde samimiyetle yaklaştım ve Kayserispor maçı öncesindeki kısa süreçte onlara moral aşıladık."

"Başlangıçta 3 gün için geçici olarak bu göreve gelmiştim. Kayserispor maçından sonra önümüze bakacaktık. O maç, çok keyifli geçti. Oyuncularla diyaloğumuz son derece pozitifti. Oyuna dair çok fazla bir şey yapmadık. Moral açısından dokunmaya çalıştık."

"Kayserispor maçında skor olarak geriye dönüş hikayesi oldu. Yüksek enerji vardı. Gol sevinçleri de harikaydı. Maçı kazandığımız anı çok hatırlamıyorum. Benim için o kadar harikaydı ki çok fazla netleştiremiyorum."

"Antalyaspor maçında Emirhan'ı oyuna sürerek risk almadım. İyi bir oyuncu adayını sahaya sürdüm. A takıma aday bir oyuncuyu, o anki akış gereği, oyun gereği sahaya sürdüm. O da bizim isteklerimize fazlasıyla karşılık verdi."

"Kayserispor maçında göreve gelmeden önce Beşiktaş'ın maçlarının %90'ını canlı olarak izlemiştim. Ben, sadece bazı maçlarda skoru alamadığını düşünüyordum. Oyun olarak da kazanan oyun olarak görüyordum."

"Son dakikalardaki dikkatsizlikler, oyundan kopmalar gibi durumlardan dolayı kazanılamayan maçlar vardı. Kaybedilen kelimesini kullanmıyorum, kazanma oyununu oynayıp kazanılamayan maçlar vardı."

"Çok başka bir yerden gelmedik. 3 numaralı sahayı kullanıyorduk biz, 1 numaralı sahaya geçtik. Çok önemli bir figür takımdan ayrılmıştı. Oyuncuların ve yönetimin kafası karışıktı. Onların yanında olduğumuzu gösterdik. Ufak tefek dokunuşlar yaptık."

"Beşiktaş'ın çok geniş bir kadrosu var. Sahaya çıkacak ilk 11'i her zaman bulursunuz ve sahaya çıkan her 11 değerlidir."

"3'lü sistemi ilk kupa maçının son bölümünde denedik. İlk Rizespor maçı değildi. Şu ana kadar oyunlar bizi oraya götürmedi. 3'lü sisteme aynı zamanda hazırlanıyoruz. Bundan sonra kullanacağımız maçlar da olacak."

*Larin cevabı

"Larin, geçen sene skora katkısıyla şampiyonlukta etkin rol oynamış bir oyuncu. Bu sene de geçen seneki kadar olmasa da gol katkısı var, değerli bir oyuncu. Göreve başladığımdan günden itibaren bana bir kere bile bir şey söylemediler. Çok net söylüyorum. Oynatma veya oynatmama, kadroya alma veya almama konusunda hiç kimse bana bir kelime bile söylemedi. Bu da Beşiktaş'ın saygınlığını gösteren bir işarettir." (TRT SPOR)