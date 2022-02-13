Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ayak tenisi oynayan futbolcular ardından 5’e 2 çalışması yaptı. Antrenman, oynanan çift kale maçla sona erdi.

Teknik direktör Önder Karaveli’nin hücum hattındaki bitiricilik sorununu çözmek için Batshuayi ve Larin’e özel çalışmalar yaptırdığı öğrenildi. Takım, bugün öğle saatlerinde yapılacak idmanın ardından özel uçakla Adana’ya gidecek. (FANATİK)