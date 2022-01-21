Önder Karaveli, Sergen Yalçın'ın ayrılması sonrası önce geçici olarak göreve geldi. Ardından başarılı sonuçlarla birlikte sezon sonuna kadar kalıcı oldu. 47 yaşındaki çalıştırıcı, kısa sürede skor anlamında önemli işlere imza attı. Onun yönetiminde Kara Kartal, ligde 7 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle üst sıralara tırmanmayı başardı. Bu süreçte 17 yaşındaki genç yetenek Emirhan İlkhan'ı da Türk futbolu ve Beşiktaş 'a kazandırdı. Takımı ayağa kaldıran Önder Karaveli'nin şimdi yeni bir hedefi var...

Lig arasını bekliyor

Beşiktaş, son haftalarda maçlara iyi başlayıp, oyunun hakimiyetini büyük ölçüde elinde tutuyor. Ancak bu futbol genelde 60 dakika sürüyor. Karşılaşmaların son yarım saatlik bölümlerinde Siyah- Beyazlılar'ın temposu düşüyor ve kalesinde daha fazla pozisyon veriyor. Önder Karaveli, işte bu durumu çözmek için kolları sıvadı. Karaveli, takımının tempolu ve baskılı oyununu 90 dakikaya yaymasını istiyor. Başarılı teknik adam, bunun için Yeni Malatya maçının ardından lige verilecek arayı bekliyor. Siyah-Beyazlılar, bu süreçte yoğun idmanlarla takımın fizik kalitesini üst seviyeye çıkarmaya çalışacak.

Özel idman programı

Önder Karaveli, bu sezon çok can yakan sakatlıkların azalması için sağlık ekibiyle birlikte özel bir program hazırlayacak. Lige verilecek arada eksik oyuncuların büyük bölümünün takıma geri dönecek olması da Önder Karaveli'nin elini güçlendirecek. (FANATİK)