Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi geriye düştüğü maçta 2-1 yendi.

Beşiktaş, Önder Karaveli yönetiminde oynadığı 3 maçta da geriye düşmesine rağmen bu maçlardan 7 puan almayı bildi.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarlar teknik sorumlu Önder Karaveli'yi tribünlere davet etti.

Tecrübeli çalıştırıcı, taraftarların isteği üzerine tribünleri tek tek selamladı. Önder Karaveli, taraftarların 'Beşiktaş seninle gurur duyuyor' tezahüratlarının ardından gözyaşlarını tutamadı.