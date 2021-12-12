Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş , Süper Lig 'in 16. haftasındaki Kayserispor maçına ilk kez Yalçın'sız çıktı. Siyah-Beyazlılar'ın başında U19 Teknik Sorumlusu Önder Karaveli vardı. Önder hoca, Oğuzhan Özyakup ve Güven Yalçın hamleleriyle galibiyette büyük rol oynarken, maçın ardından da oldukça mutluydu.

Kendisini çok iyi hissettiğini ve çok mutlu olduğunu kaydeden Karaveli, "Beşiktaş taraftarı olarak bu statta galibiyetlere, şampiyonluklara şahit oldum. Çok mutlu anlarım oldu ama bugün en mutlu olduğum gün. Bugün oyunun hakimi bizdik. İstediğimiz şeyleri yaptık. Topa sahip oalrak, sabırlı oyunla gol bulmak istiyorduk. Topu biraz öne geçirmekte zorlandık. Rakibimizin Thiam'lı hızlı geçişlerini biliyorduk. Hazırlanmıştık ancak dikkatsizliklerle goller yedik. Biraz da kazanma arzusuyla fazla oyuncuyla ilerde olmamız, kalemize gol olarak geriye döndü. Ancak oyuncularım vazgeçmedi en güzel şey bugün buydu. 82'den sonra gelen gollerle skoru değiştirdiler. Kazanmak için vazgeçmediler. Taraftarımızın da itici gücü bu galibiyette etkili oldu" dedi.

'Soyunma odası fotoğrafı hediye oldu'

Kendisini her zaman Beşiktaş'ın bir parçası olarak gördüğünü söyleyen Önder Karaveli, "Bugün bu sahada Beşiktaş'ın teknik sorumlusuydum. Belki önümzüdeki günlerde yine tribünde o marşlara eşlik ederim. Bunlar harika duygulardı. Ailem de buradaydı. Oğlum da iyi bir Beşiktaşlı. Bugün galip gelip, ona sarılmak istiyordum. Bugün oyuncu grubu bunu başardı. Soyunma odasındaki galibiyet fotoğraflarını hep takip ederdim. Bugün de oyuncularım oturacağım yere kadar hazırladı. Bana çok güzel bir hediye verdiler, fotoğraf çekildik. Hayatımın sonuna kadar saklayacağım" ifadelerini kullandı. (FANATİK)