Beşiktaş’ın hocası Önder Karaveli, yönetimle yaptığı görüşmede bir sezon daha oynamak isteyen Atiba’ya destek verdi.

Beşiktaş kaptanı Atiba Hutchinson, Demir Grup Sivasspor maçındaki performansıyla bir kez daha büyük takdir ve alkış topladı. Kartal’da 9. sezonunu geçiren 39 yaşındaki Kanadalı futbolcunun fiziksel olarak kendisini iyi hissettiği ve bir yıl daha sahalarda olmak istediği aktarıldı.

Sivasspor maçından sonra Atiba’ya övgü yağdıran Teknik Direktör Önder Karaveli’nin de deneyimli oyuncuya bu konuda tam destek verdiği ortaya çıktı. Karaveli’nin geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede Atiba’nın bir sezon daha oynamasını onayladığı belirlendi.

Önder Karaveli’nin, Beşiktaşlı taraftarların en çok sevdiği isimlerden olan Atiba Hutchinson’un özellikle özkaynak sistemindeki gençler tarafından örnek alındığının altını çizdiği kaydedildi. Beşiktaş’ta sembolleşen Atiba’nın tüm yönleriyle gerçek bir profesyonel olduğuna vurgu yapan siyah-beyazlı hocanın, “Özkaynak sistemimizdeki genç oyuncularımız Atiba’yı kendilerine örnek alıyorlar. Onun takımda olması gençler için de çok önemli. Yönetim uygun görürse Atiba’nın bir yıl daha oynaması çok faydalı olacaktır” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Dünya Kupası hedefi

Buna göre siyah-beyazlı yönetimin son kararı Atiba’ya bırakacağı belirtildi. Kanada Milli Takımı ile Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’na gitmeyi çok isteyen başarılı futbolcunun sözleşmesi kariyerine devam etmek isterse 1 sezon daha uzatılacak.

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5 kupa kaldırdı

Beşiktaş’a 2013’te PSV’den bedelsiz transfer olan Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı forma altında toplam beş kupa kaldırdı. Spor Toto Süper Lig’de 3 kez şampiyonluk yaşayan Kanadalı futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa’da ise birer şampiyonluk elde etti. (MİLLİYET)