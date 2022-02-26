Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu..

İŞTE KARAVELİ'NİN SÖZLERİ:

"Toplar direkten döndü ama biz dönmedik, kazandık. Bundan daha iyi oynayıp, kazanamadığımız da olmuştu. Böyle bir deplasmanında 3 gol atmak, 3-1'den sonra başka pozisyonlara da girmek bizim için sevindirici."

"Necip, Josef'in yokluğundan elinden gelen katkıyı koydu. Vida'nın durumu yarın netleşecek."

"Alex Teixeira'yı oyundan alma sebebimiz sakatlık veya korumak değil, oyun nedeniyle bu tercihi yaptık. Güven'i sokarak biraz daha topa sahip olup rakibe tehdit oluşturmak istedik. Öyle de oldu."

"Atiba, çok iyi bir sporcu. İyi futbolcu olmak yetmiyor, iyi sporcu da olmak gerekiyor. Atiba'nın takımda olması, alttan gelen genç oyunculara da çok iyi bir örnek. Örnek bir sporcu. İyi ki bizimle beraber." (ASPOR)