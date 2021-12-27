Süper Lig 'in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor 'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş 'ta Teknik Sorumlu Önder Karaveli maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Önder Karaveli'nin açıklamaları şöyle;

Konyaspor'u kutlarım. Genele bakarsak, kazanmayı belki hak etmedik ama kaybetmeyi de hak etmedik. Konyaspor'a bildiği oyunu oynatmamak istedik. Biz de pozisyonlar bulduk. Beşiktaş'ın oyunu bundan daha güçlü olmalı. Yoğun maç trafiği bahane değil ama iki takımda da yorgunluk vardı. Fazla da rotasyon yapamayınca, oyunculardaki yorgunluk daha da ön plana çıkıyor. Bu oyun ve atak sayısı Beşiktaş için yeterli değil. Bu oyunu değiştirmeliyiz, geliştirmeliyiz. Hücumda biraz daha fazla çoğalabilseydik, biraz daha organize olup bulduğumuz pozisyonlarda doğru vuruşu yapabilseydik golü atardık. Ama yeterli değiliz, Beşiktaş bundan çok daha iyi oynayıp çok daha pozisyon bulup goller atmalı. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Akan oyunda savunma oyuncusu değişikliğini gerek görmedim. Rakibin çok net gol pozisyonları yoktu. (FANATİK)