Süper Lig'de Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 mağlup ederken Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası takımın başında üçüncü maçına çıkan Önder Karaveli müsabakayı değerlendirdi.

"Vazgeçmeyen bir Beşiktaş var, hiç vazgeçmeyecek bir Beşiktaş olacaktır"

"Çok iyi hissediyorum, çok mutlu hissediyorum. Bu sevgi neredeyse beni ağlatacaktı. Hatta birkaç damla gözyaşı geldi, onları da sildim. Güzel ama zor anlar yaşamışım. Zor bir gün oldu, çok zor bir gün oldu. Göztepe'nin sıralamadaki yeriyle oynadığı oyunun paralel olmadığını düşünüyorduk, öyle de oldu. Ben üç maçtır takımın başındayım ve üç maçtır ilk golü biz yiyoruz. Çalışmamıza rağmen yine geride başladık. Vazgeçmeyen bir Beşiktaş var, hiç vazgeçmeyecek bir Beşiktaş olacaktır. İkinci yarıda oyuncu değişikliği değil, formasyon değişikliğiyle başladık. Pjanic yalnız kalıyordu, Josef'i onun yanına getirdik. Topa daha fazla sahip olmaya başlayınca üstünlük bize geçti. İkinci gol de zamanlama açısından güzel geldi. Eksik kalmak zorladı. Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarının toplamı kadar pozisyon verdik. Daha dikkatli olmalıyız, Ersin her zaman bu kadar iyi olamayabilir."

"Daha dikkatli olacağız"

"Düşünüyorum, çok düşünüyorum, çok düşüneceğim. Sağ bekle ilgili bir planımız var, zaten vardı. Umut bu bölgede oynamış bir oyuncu, onunla daha önce konuşmuştum. Ters ayaklı olmasına rağmen oynaması avantaj. Bunu değerlendireceğiz. Atiba da sağ bekte oynamış bir oyuncu. Savunmada zaman zaman hatalar oluyor ama ben bugün savunmacıların performanslarının iyi olduğunu düşünüyorum. Daha dikkatli olacağız, daha iyi çalışacağız. Takım savunmasını gözden geçirmemiz gerekiyor." (NTVSPOR)