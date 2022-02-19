Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Altay'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli, açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARAVELİ'NİN SÖZLERİ:

"5 sakatımız, 1 de cezalı oyuncumuz var. Bundan önce de bu tip durumlar yaşamıştık. Ne Sergen hocamız ne de ben bunu şikayet olarak söylememiştik, söylemeyeceğiz de. Kadrolar bu yüzden 25 kişilik oluyor. Hem iyi oyun hem de galibiyet istiyoruz."

"Heyecanlı bir maç olmasını istiyoruz. Kaleye yakın oynayıp kazanmayı hedefliyoruz. İkinci yarıda 6 maç oynadık. Hiç de kaybetmedik. Az gol yiyoruz bu güzel ama 6 gol atabildik. Çok pozisyona giriyoruz. Bence bütün oyunların kazananıydık"

"Ben Kerem'e bir fırsat tanıdım, oynadığı takımdan geri çağırdık. 2 yıl önce Beşiktaş'ta Avrupa maçında oynadı. Biz de ona güvendik. Neden A Milli Takım'a aday bir sağ bek olmasın, nasıl Rıdvan sol bekse Milli Takım'da, Kerem de sağ bek için değerlendirilebilir." (A SPOR)