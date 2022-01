Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya’da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş ’ta Teknik Direktör Önder Karaveli ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Takımın kamp yaptığı otelde gazetecilerle kahvaltıda buluşan Karaveli ve Kazancı, dana sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Önder Karaveli İstanbul’daki hava şartları nedeniyle Antalya’da kamp yapmaya karar verdiklerini belirterek, “Bizim saha idmanlarına ihtiyacımız var.. Bugün 52. günüm. Her geçen günü sayıyorum, çok hoşuma gidiyor. Oyuncuları dinlendirmemiz gerekiyordu. Çok fazla maç yoğunluğu vardı. Böyle bir süreci ilk kez yakaladık ve iyi kullanmak istedik. Özellikle saha antrenmanları ve oynadığımız oyunu değiştirme açısından olumlu idmanlar oldu. İyi çalışıyoruz. Oyuncuların da katılımları son derece yüksek. Umarım İstanbul’a döndükten sonra başlayacağımız maç trafiğinde bunun karşılığını alırız ve katlayarak üzerine koyarız” dedi.

“Batshuayi ortalamanın üzerinde pozisyona giriyor”

Michy Batshuayi ve Pjanic ile ilgili soruyu yanıtlayarak sözlerine devam eden Karaveli “Batshuayi ile ilgili biz aslında oyun beklentimizi geri alıyoruz. Sadece oynadığı pozisyondan dolayı gol beklentisi nedeniyle tam bir dönüş olmuyor. Çok fazla gol pozisyonuna giriyor. Bir golcünün bir maçta ortalama yakaladığı pozisyonun üzerinde pozisyon yakalıyor. Burada en son noktada vuruş kısmı kalıyor. Doğru pozisyonu alma, hangi vuruşu yapacağına dair doğru karar konusunda çalışıyoruz. Sadece buraya özel değil, İstanbul’da da bunları çalıştık. İnanıyorum ki Batshuayi geri kalan maçlarda vuruşlar konusunda bazı değişiklikler yaşayıp gol sayısını artıracaktır. Bütün gol konusunu onun üzerine yüklemek de doğru değil. Sadece gol kaçıran Batshuayi değil. Diğer oyuncularımızla da yakalıyoruz pozisyonları.

Pjanic çok özel bir futbolcu. Onunla antrenmanda, maçta olmak, onun Beşiktaş’ta olmasını izlemek çok keyifli bir durum. Oyunu yavaşlattığına dair yorumlar oluyor ama ben onun kadar hızlı düşünen bir oyuncuya az rastladım. Sahanın tamamını görebilen, en doğru opsiyonu hızlı şekilde bulabilen bir isim. Oyunu yavaşlattığını düşünüyorum. Geriden oyun kuruyor. Pjanic’iniz varsa kullanırsınız. Her durumda topu alıp doğru opsiyonu kullanabilin bir oyuncu. Biz kendi oyunumuzu rakip alana götürmek istiyoruz. Kendi yarı alanımızda kaybettiğimiz top sayısı biraz fazla. Sadece Pjanic’i değil kendi oyunumuzu da rakip yarı alana almak istiyoruz. Bazen gol pası, kilit pas atmakta kullanmak istiyoruz. Oyuncularımız da onunla oynamaktan keyif alıyordur. Ben Sergen hocayla oynamanın keyifli olduğunu söylemiştim. Oyuncular da Pjanic için bunu düşünüyor” diye konuştu.

“Kayserispor maçında çok özel bir durum yaşadım”

Teknik direktör konularının yanında konuşulmasının kendisini rahatsız etmediğini söyleyen Karaveli, “Ben her zaman camia için ne yapabilirim diye düşünüyorum. Çok kariyerli isimler konuşuluyor. Ben her uyandığımda günü en doğru şekilde geçirmeye çalışıyorum” dedi. İlk çıktığı Kayserispor maçında da çok özel bir durum yaşadığına dikkat çeken Karaveli, “Bu sorumluluk bana verildiğinde benim için kıymetliydi. Türkiye’de çok fazla gerçekleşmeyen bir durumdur. Kulübün içindeki yardımcı antrenörlerle süreç devam eder. Beşiktaş gibi büyük bir camia U19 antrenörüne güvendi. 3 günlüğüneydi ama 52 gün oldu. O gün kazanacağımıza dair büyük bir his vardı. Oyuncuların gösterdiği pozitif enerji de sahada maçın kazanılmasını sağladı” diyerek devam etti. Lider Trabzonspor ’un şu ana kadar iyi gittiğini söyleyen Karaveli, “Beşiktaş’ın daha az puan almasına sebep konulardan birisi Şampiyonlar Ligi macerası oldu. Hem deplasmandaki oyunları hem de İstanbul’daki maçların tamamını izledim, çok sert ve yüksek tempolu maçlar oynandı. Kritik oyuncuların kritik anlarda sakatlanması ve tam istenilen kadrolarla lig maçlarına çıkılamaması puan kayıplarına neden oldu. Bu yüzden de en yukarıdaki rakibin form olarak gerisinde kalındı. Özellikle ligdeki maçların birçoğunda Beşiktaş kazanan oyunu oynadı” diyerek devam etti.

"Psikolojik destek çok önemli”

2000-2008 yılları arasında Beşiktaş’ın özkaynak düzeninde antrenör olduğuna dikkat çeken Karaveli, “O dönemde çalıştığımız isimlerden sadece 1 oyuncu A takım kadrosunda. O isim de Necip Uysal. O yıllar arasında çok özel oyuncularımız oldu. Hala A Milli Takım oyuncusu giyebilecek birçok oyuncu oldu. Neden yoklar. Belki bizim de eksiklerimiz oldu. Oyuncuları sadece sahada hazırlamak yeterli değil. Biz mutlaka psikolojik performans departmanını da eklemeliyiz. Bir oyuncuyu 3-5 kişi tanırken, 1 maçta bütün Türkiye tanıyor. Bunu tek başına halledemeyebilir. Hatta bizlerin yardımı bile bu durumun üstesinden gelmesi için yeterli olmayabilir. Burada işin uzmanlarından destek alınmalı. Özkaynak düzeninde bu departmanın geliştirilerek devam etmesi gerekiyor. Özkaynaktan getirdiğimiz oyuncuları hangi pozisyonda kullanabiliriz diye düşünüyoruz. U19 takımımıza da nereden transferler yapıp orayı güçlendiririz diye düşünüyoruz. Orayı güçlendirmek, Beşiktaş’ı güçlendirmektir.

Ben antrenörlüğü aşkla yapıyorum. Buna devam edeceğim ama nerede devam edeceğine dair bir fikrim yok. Günler o kadar değişken ki. Futbolun sahada antrenör olan bir parçası olarak hayatıma devam etmek istiyorum. Bugün Beşiktaş’ta ama belki yarın dünyanın farklı bir yerinde mesleğini yapmak istiyorum” dedi.

“Miguel’i ben önerdim”

Daha önce oyuncu izleme antrenörlüğü yaptığını da söyleyen Karaveli, “Ben bir lige ve bir antrenöre odaklı değilim. Bir dönem oyuncu izleme antrenörlüğü yapmıştım. Gönülsüz başladığım bir işti ama sonrasında çok sevdim. Birçok oyuncuyu izleme şansım oldu. Birçok antrenörü yaptıkları ve yapmadıklarıyla değerlendirme şansım oldu. Hiç ummadığınız bir noktada amatör bir maç izlerken, orada bir antrenörün yaptığı uygulama dikkatinizi çekebilir. Türkiye’de de çok değerli teknik adamlar var. Yeni nesille ilgili çok değerli insanlar var. Ben onların da oyunlarını ve yapmak istediklerini takip ediyorum” dedi. Miguel isminin kendisinden geldiğini de söyleyen Karaveli, “Türkiye’de kendisiyle başka bir kulüpte beraber çalışan bir antrenörüm, çok olumlu bilgiler anlatmıştı bana. Saha uygulamaları, antrenman planları ve takımı hangi noktadan hangi noktaya getirdiğini söylemişti. Samet hoca, Adana Demirspor’dayken çalışmıştı ve bu da aklımda kalmıştı. Bizim bir arayışımız olduğunda bunu kulüple paylaştım. Geçmişi de göz önünde bulundurulup değerlendirildi. İyi ki burada diyebileceğim bir antrenör” diye konuştu. Son olarak transfer konusuna da değinen Karaveli, “Ofansif ya da defansif her olumsuzlukta oyuncuyu değiştirmek yerine daha çok çalışmamız gerekiyor. Oyuncunun potansiyelini nasıl ortaya çıkarmamız gerektiğine odaklanmamız gerekiyor. Mesela Salih, genç yaşta İtalya’da oynamış bir oyuncu. Neden gitti, süre almaya ihtiyacı var. Benzer bir durum Hasic için de geçerli. Gelecek vadeden bir oyuncu. Sakatlıktan döndükten sonra böyle bir kadronun içinde yer bulması pek mümkün gözükmediği için süre almak adına kiraladık. Buna ihtiyacı var. Transferi yaparken önce U19 takımımıza bakıyoruz. Benim de transfer için bir talebim olmadı şu ana kadar” diyerek sözlerini tamamladı. Toplantının ardından Kazancı ve Karaveli, basın mensuplarıyla toplu fotoğraf çektirdi. (FANATİK)