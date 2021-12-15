Siyah-Beyazlılar’da Sergen Yalçın’la yolların ayrılmasının ardından Kara Kartal’ın geçen hafta Kayserispor’la oynadığı mücadelede teknik sorumlu olarak Önder Karaveli görev yapmıştı. Beşiktaş U-19 takımının teknik direktörü olan Karaveli, 2 kez geriye düşmelerine rağmen yaptığı değişikliklerle maçı çevirmeyi başarmıştı. Yönetim kurulunun yeni hoca konusundaki kararsızlığının sürmesi sonrasında önceki gün takımın Fenerbahçe hazırlıklarına başlayan Karaveli, belirsizliğin devam etmesinin ardından bugünkü idmanda da ekibi çalıştıracak isim olacak. Bütün planlarını Fenerbahçe derbisinde görev alacakmış gibi yapan ve dev mücadeleye ekibiyle birlikte çalışan Karaveli, yeni bir gelişme olmazsa Beşiktaş A Takımı’yla ikinci maçına çıkacak.

Yüzdesi her geçen gün artıyor...

Beşiktaş Futbol AŞ Müdürü Ceyhun Kazancı, önceki günkü yönetim kurulu toplantısı sonrasında Pro Lisans sahibi Önder Karaveli hocayı övmüştü. Kazancı, “Daha detaylı çalışma kararı aldık. Çalışmalar bitene kadar Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldık. Yarın öbürgün isimlerle çalışmalar sonuçlanınca tekrardan değerlendirme yapacağız. Net bir şey söylemek doğru değil ama Önder Karaveli hocamızın Fenerbahçe derbisinde takımın başında olma ihtimali yüzde 50-50 diyebiliriz” sözlerini sarf etmişti. Her geçen gün, Karaveli’nin derbide görev yapma şansı artıyor. (FANATİK)