Süper Lig 'in 25. haftasının kapanış maçında Adana Demirspor, Beşiktaş 'ı konuk ediyor. Zorlu maç öncesinde Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Önder Karaveli önemli açıklamalarda bulundu.

İyi bir futbol izletmek istediklerini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Burada güçlü bir Beşiktaş var ve güçlü Beşiktaş oyunu görmek istiyoruz. Şu an güzel bir atmosfer var. Tamamen dolu bir stat olduğunu görüyoruz. Futbol için iyi bir akşam olacak. Taraftarlar futbolcuları motive edecektir. İki takım da hafta içi 120'şer dakika kupa mücadelesi oynadılar. Oyunun performansına yansıyacağını düşünüyorum. Dengeli bir oyun oynanacak mı oynanmayacak mı göreceğiz. Maçı kazanmak isteyen bir Adana Demirspor olacak. Etkili taraflarını da biliyoruz, eksik taraflarını da biliyoruz Adana Demirspor'un. Ona göre oyun oynayacağız" dedi.

Sağ bekte forma şansı verdiği 20 yaşındaki Kerem Kalafat hakkındaki soruya da yanıt veren Karaveli, "Kerem Kalafat'ı geri çağırmamızın sebebi Rosier'in alternatifi olmasıydı. Kupa maçında şansının iyi olduğunu düşünüyorum. Bizimle beraber olmayan oyuncularımız var. Saha içerisindeki oyuncularımızın onları aratmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. (FANATİK)