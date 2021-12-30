Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları Beşiktaş - Altay karşılaşmasıyla sona erdi. İki renktaş takım Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'deki karşılaşmanın ilk yarısında takımlar yakaladıkları fırsatlardan sonuç çıkaramadı ve devreye golsüz girildi.

Mücadelede eşitliği bozan taraf Beşiktaş oldu. 61. dakikada kale önünde topla buluşan Atiba Hutchinson takımını öne geçiren isim oldu.

Altay'ı 1-0 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda son 16 biletini alan son takım oldu.

Maçın ardından teknik sorumlu Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

47 yaşındaki çalıştırıcı, "Zor geçeceğini biliyorduk. Hiçbir maç kolay geçmiyor zaten. 3 gündür sürpriz sonuçlar gördük, çok zorlanan rakiplerimizi gördük. Bugünün kolay olmayacağını biliyorduk ama bugünü kolaylaştıracak şey, ilk golü atmaktı. İlk gol, ilk devre gelmeyince savunma sertleşti. Sonucuna baktığımızda, bugün takımımız 26. resmi maçını oynadı. Bütün bunlara rağmen, sonucunda maçı kazanmak, kupada bir üst tura yükselmek bizim için güzeldi." dedi.

Maç sonu Beşiktaş taraftarı Önder Karaveli'yi tribüne çağırmasıyla alakalı tecrübeli çalıştırıcı, "Beşiktaş taraftarı, vazgeçmeyenleri hep sever. Biz de hiçbir maçta, vazgeçmeyen bir görüntü vermeyi istiyoruz." diye konuştu.

Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili açıklama yapan Karaveli, "Kısa zamanda böyle bir maçta, Süper Kupa maçında Beşiktaş’ın başında olmak benim için çok güzel olacak. O gün, bu kupayı kazananın Beşiktaş olmasını istiyorum. Benimle, bensiz… Biz de bunun bir parçası olabilirsek, ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

"Geldiğim günden beri oynayacağımız maçlara odaklanıyorum, sonrasına bakmıyorum" diyen Önder Karaveli, "Pozisyonumun ne olacağına da bakmadım. Sadece iyi temsile odaklandım. Bundan sonrası da benim için aynı şekilde devam ediyor. Benim düşündüğüm tek şey, Beşiktaş’ın iyi bir parçası olabilmek." şeklinde konuştu. (NTVSPOR)