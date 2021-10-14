Olaylı Bursaspor Beşiktaş basketbol maçının cezaları açıklandı

Beşiktaş Icrypex ile Frutti Extra Bursaspor geçtiğimiz hafta cumartesi günü ING Basketbol Süper Ligi‘nde karşı karşıya gelmişti.

Oldukça çekişmeli geçen mücadeleyi 76-73‘lük skorla Beşiktaş Icrypex kazanmıştı.

Karşılaşmanın devre arasında yaşanan olaylar sebebiyle taraflar gerilmişti. Soyunma odasına giderken Koç Ahmet Kandemir ile Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel arasında başlayan sözlü tartışma tribünlere de sıçramış ve devam etmişti.

Yaşanan olayların ardından disiplin kuruluna sevkedilen taraflar hakkında karar verildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, bugün gerçekleştirilen toplantı sonrası resmi siteden yapılan açıklamada taraflara para cezası verildiği belirtildi.

İşte TBF'den yapılan açıklama:

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 14 Ekim 2021 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1 - E.2021/166

09.10.2021 tarihinde Bursa’da oynanan Frutti Extra Bursaspor – Beşiktaş Icrypex ING Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak;

A. Bursaspor Basketbol Sportif Hizmetler A.Ş.’nin;

a. Gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;

i. Müsabaka görevlileri raporlarında belirtilen ve ev sahibi takım seyircileri ile Basketbol Disiplin Talimatı’nın 2/2.g. ve 6/3. maddeleri uyarınca görevlisi sayılan kişi tarafından ika edilip Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/3. maddesi gereğince tek ihlal kabul edilmesi gereken eylemlerin, 2021–2022 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleşmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

ii. İhlallerin, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 2/2.g. ve 6/3. maddeleri uyarınca ev sahibi takım görevlisi sayılan kişinin eylemlerinin de tesiri ile ev sahibi takım seyircilerine sirayet ederek Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 71.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla; ihlalin ağırlığı ve yarattığı netice dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 15.000,00-TL eklenmek sureti ile toplam 30.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b. Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;

i. Eylemin 2021–2022 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

ii. Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 71.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 3.750,00-TL eklenmek sureti ile toplam 18.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

c. Cezaların toplanması sureti ile Bursaspor Basketbol Sportif Hizmetler A.Ş.’nin neticeten 48.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

B. Bursaspor Basketbol Sportif Hizmetler A.Ş. görevlisi Nedim Yücel’in, rakip takım antrenörüne yönelik saldırı boyutuna ulaşan fiili müdahalesi nedeniyle ve ihlalin 2021–2022 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/2. ve 33/4. maddeleri gereğince 50.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, eylemin Basketbol Disiplin Talimatı'nın 11. maddesinde düzenlenen haksız tahrik altında gerçekleştirildiği dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¾ oranında indirilerek 37.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 18.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2021/176)

2 - E.2021/167

09.10.2021 tarihinde Bursa’da oynanan Frutti Extra Bursaspor – Beşiktaş Icrypex ING Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak;

a. Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. antrenörü Ahmet Dursun Kandemir’in, rakip takım görevlisine yönelik kişilik haklarına saldırı ve hakareti nedeniyle, ihlalin 2021–2022 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 35.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b. Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. görevlisi Mehmet Ali Akbaş, her kadar saldırı disiplin ihlali şüphesi ile Kurulumuza sevk edilmişse de; müdahalenin kavga mahiyetinde olduğu anlaşıldığından ve ihlalin 2021–2022 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/3. ve 33/4. maddeleri gereğince 35.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2021/177)