Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yılı 2. dönem ne zaman sona erecek?

Eğitim öğretim takvimi, koronavirüs yüzünden şaştı. Yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, hibrit eğitim, seyreltilmiş eğitim kavramları eğitimin merkezine oturdu. Eğitim Öğretim paydaşları için bilinmezliklerle dolu bir süreç devam ediyor. Bunlardan birisi de okulların kapanış tarihi.

Okullar ne zaman kapacak? 2021'in 2. dönemi hangi tarihte sona erecek? Yaz tatili ne zaman başalayacak? Soruları aslında gündem olmaması gereken, sene başında açıklanan takvime göre belli olan tarihlerdir. Ancak pandeminin etkileri bu tarihlerde ertelemelere, öne almalara veya tamamen iptallere dahi neden olabiliyor.

Okullar Ne Zaman Kapanacak?

'2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi' baz alınırsa bu sorunun cevabı belli. 18 Haziran 2021 Cuma günü okulların kapanması gerekiyor. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu konuyla ilgili Temmuz ayını işaret etti.

2021 2. Dönemi Ne Zaman Sona Erecek?

Bakan Selçuk, Temmuz ayına kadar okulların devam edeceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların kapanması konusunda, 2 Temmuz'a kadar öğrencileri okullarda tutma niyetleri olduğunu belirtti. Yani 18 Haziran'da sona ermesi gereken 2021'in 2. dönemi, 2 Temmuz Cuma günü sona erecek.

2021 Yaz Tatili Ne Zaman?

Eğer karneler 2 Temmuz'da alınırsa. 3 Temmuz itibariyle yaz tatili başlayacak.