Okan Buruk: Beşiktaş'ı eksik olarak görmüyoruz

Okan Buruk şu sözleri sarf etti:

Yaklaşık 13-14 oyuncumuz milli takımlara gitti. Antrenman sayısı anlamında çok küçüldük. Maç eksiği olan oyuncularımızı hazırlamaya çalıştık. Diğer oyuncularımız milli takımdan geldi, katıldı. Chadli gibi oyuncularımızı oyunun devamında kullanmayı düşünüyoruz. Rakibimizi analiz ettik. Rakibin önemli eksikleri olmasına rağmen çok iyi bir 11 var aslında. Çok kaliteli isimlerden oluşuyor. Rakibimizi o yüzden eksikmiş olarak görmememiz gerekiyor. Salı günü de çok zorlu bir maç da bekliyor. Oyunun gidişatına göre de iki maçın da programını yapacağız. Volkan, her zaman hazır olan, çalışmasını devam ettiren. Milli takım kalecisi ve bence çok iyi bir yeteneğe sahip. Ona çok güveniyoruz ve o da elinden geleni yapacak.

Kaynak: Fanatik