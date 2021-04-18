Oğuzhan'ın yokluğunda Ljajic ilk 11'e

Beşiktaş’ta son haftalarda formasını Oğuzhan Özyakup’a kaptıran Adem Ljajic, tecrübeli futbolcunun sakatlanması ve Bernard Mensah’ın da formsuz görüntüsü sonrasında salı günkü Sivasspor karşılaşmasıyla ilk 11’deki yerine dönecek. Tecrübeli orta saha oyuncusu, orta ikilide Atiba Hutchinson’la birlikte görev yapacak.

Dünkü idmanda sergilediği performansla umut vadeden Sırp futbolcu, şampiyonluk yolunda kritik virajda bulunan takımına kalan haftalarda en iyi şekilde katkı vermeye çalışacak. (FANATİK)