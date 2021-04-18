Oğuzhan'ın yokluğunda Ljajic ilk 11'e

Oğuzhan Özyakup’un sakatlığı sonrası Ljajic’in yeniden ilk onbire dönmesi bekleniyor.

FUTBOL 18.04.2021 - 15:06 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Oğuzhan'ın yokluğunda Ljajic ilk 11'e

Beşiktaş’ta son haftalarda formasını Oğuzhan Özyakup’a kaptıran Adem Ljajic, tecrübeli futbolcunun sakatlanması ve Bernard Mensah’ın da formsuz görüntüsü sonrasında salı günkü Sivasspor karşılaşmasıyla ilk 11’deki yerine dönecek. Tecrübeli orta saha oyuncusu, orta ikilide Atiba Hutchinson’la birlikte görev yapacak.

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#Beşiktaş #LJAJİC
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