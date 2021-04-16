Oğuzhan Özyakup'un sakatlığında aşil tendonu endişesi

Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı lig maçının ilk yarısında Oğuzhan Özyakup sakatlanarak oyundan çıktı.

FUTBOL 16.04.2021 - 20:50 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Oğuzhan Özyakup'un sakatlığında aşil tendonu endişesi

Beşiktaş’ın Süper Lig’in 35. haftasında evinde Ankaragücü’nü konuk ettiği maçta sakatlanan Oğuzhan Özyakup mücadeleye devam edemedi.

Siyah-beyazlılarda son dönemde performansını yükselterek formasını geri alan Oğuzhan Özyakup, aşil tendonundaki sorun nedeniyle 16. dakikada kendini yere bıraktı.

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Tedavisi sonrasında oyuna devam edemeyen Oğuzhan, sedyeyle saha kenarından soyunma odasına taşındı. Oğuzhan Özyakup’un yerine Bernard Mensah oyuna dahil oldu. (SÖZCÜ)

#Beşiktaş #Oğuzhan Özyakup #Ankaragücü
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