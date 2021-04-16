Oğuzhan Özyakup'un sakatlığında aşil tendonu endişesi
Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı lig maçının ilk yarısında Oğuzhan Özyakup sakatlanarak oyundan çıktı.
FUTBOL 16.04.2021 - 20:50 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş’ın Süper Lig’in 35. haftasında evinde Ankaragücü’nü konuk ettiği maçta sakatlanan Oğuzhan Özyakup mücadeleye devam edemedi.
Siyah-beyazlılarda son dönemde performansını yükselterek formasını geri alan Oğuzhan Özyakup, aşil tendonundaki sorun nedeniyle 16. dakikada kendini yere bıraktı.
Tedavisi sonrasında oyuna devam edemeyen Oğuzhan, sedyeyle saha kenarından soyunma odasına taşındı. Oğuzhan Özyakup’un yerine Bernard Mensah oyuna dahil oldu. (SÖZCÜ)
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