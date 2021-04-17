Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber

Beşiktaş, Ankaragücü maçında sakatlanıp oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup'un sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

FUTBOL 17.04.2021 - 16:02 22.04.2021 - 18:06 Kartal Bakışı
Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbisi hangi gün?

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbisi hangi gün?

Beşiktaş'ın dün akşam Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmanın 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup'un sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Yapılan açıklamada "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada alt baldırında ağrı hissetmesi nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un Acıbadem Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde, sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

#Beşiktaş #Oğuzhan #Ankaragücü
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.