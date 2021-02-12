Oğuzhan Özyakup'tan 5 gole direkt katkı!

Konyaspor karşısında henüz 13. dakikada sahneye çıkan Oğuzhan Özyakup, siyah beyazlıları öne geçiren golü attı.

FUTBOL 12.02.2021 - 11:34 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Oğuzhan Özyakup'tan 5 gole direkt katkı!

28 yaşındaki futbolcu böylece, bu sezon toplamda 5. kez skora direkt katkı sağlamış oldu.

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbi tarihi nedir?

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbi tarihi nedir?

Beşiktaşlı futbolcu, Süper Lig’de 3-0 kazanılan Sivasspor ve 6-0 galip gelinen Çaykur Rizespor karşılaşmalarında gol atan atarken, Kartal’ın 2-0’lık skorla 3 puanı aldığı Kayserispor müsabakasında ise asist yaptı.

Siyah beyazlı oyuncu, kupada ise 5. turdaki Tarsus mücadelesinde asiste imza atarken, dün de Konyaspor maçında golünü atıp, bu sezon toplamda 3 gol ve 2 asiste ulaştı. (HÜRRİYET)

#Beşiktaş #Oğuzhan Özyakup
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.