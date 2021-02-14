Oğuzhan Özyakup sakatlandı!

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un sağ alt baldır arka adalesinde 1. derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Yıldız futbolcunun iki hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

FUTBOL 14.02.2021 - 14:01 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Oğuzhan Özyakup sakatlandı!

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Oğuzhan Özyakup’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, alt baldır arka adalesinde (soleus) zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir.

Oğuzhan Özyakup’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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Ankara Yolculuğu Yarın

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yoğun kar yağış altında gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptı. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Siyah-beyazlı takım, maç için bugün Ankara'ya gidecek. (HÜRRİYET)

#Beşiktaş #Oğuzhan #Sakatlık
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